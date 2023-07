BYD Aktie News: BYD zeigt sich am Vormittag fester

Aktienentwicklung

Die Aktie von BYD gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die BYD-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 2,8 Prozent auf 31,67 EUR zu.

Die Aktie notierte um 09:21 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 2,8 Prozent auf 31,67 EUR zu. Bei 31,70 EUR markierte die BYD-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 31,50 EUR. Der Tagesumsatz der BYD-Aktie belief sich zuletzt auf 122.975 Aktien.

Bei einem Wert von 37,85 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.08.2022). Der derzeitige Kurs der BYD-Aktie liegt somit 16,33 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 20,61 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.11.2022). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,92 Prozent.

Am 27.04.2023 legte BYD die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,42 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,28 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 79,83 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 66.825,19 CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 120.173,61 CNY ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 29.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 28.08.2024 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 8,84 CNY je Aktie in den BYD-Büchern.

