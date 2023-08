BYD Aktie News: BYD präsentiert sich am Nachmittag stärker

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von BYD. Die Aktionäre schickten das Papier von BYD nach oben. Im NASDAQ OTC-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,8 Prozent auf 29,35 USD.

Das Papier von BYD konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im NASDAQ OTC-Handel um 1,8 Prozent auf 29,35 USD. Der Kurs der BYD-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 30,06 USD zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 29,00 USD. Über NASDAQ OTC wurden im bisherigen Handelsverlauf 11.886 BYD-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.08.2023 bei 36,27 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 23,58 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 26.11.2022 auf bis zu 21,29 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,46 Prozent.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BYD am 28.04.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,42 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,28 CNY je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 120.173,61 CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 79,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 66.825,19 CNY in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 01.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BYD-Aktie in Höhe von 9,09 CNY im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BYD-Aktie

NASDAQ-Titel Tesla-Aktie: Tesla senkt in China erneut die Preise

BYD-Aktie: BYD liefert in China auch im Juli mehr Autos aus als US-Rivale Tesla

BYD-Aktie: BYD kommt Tesla näher - Kann der E-Autobauer seinen US-Rivalen schon bald einholen?