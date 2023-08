BYD Aktie News: BYD am Montagvormittag im Minus

So entwickelt sich BYD

Die Aktie von BYD gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der Tradegate-Sitzung 0,4 Prozent auf 26,69 EUR.

Die BYD-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:21 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 26,69 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die BYD-Aktie bis auf 26,51 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 26,64 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 44.914 BYD-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 34,98 EUR erreichte der Titel am 30.08.2022 ein 52-Wochen-Hoch. 31,04 Prozent Plus fehlen der BYD-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.11.2022 bei 20,61 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die BYD-Aktie mit einem Verlust von 22,78 Prozent wieder erreichen.

Am 28.04.2023 hat BYD die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,42 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,28 CNY je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 120.173,61 CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 79,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 66.825,19 CNY in den Büchern standen.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.11.2023 veröffentlicht.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 9,09 CNY je Aktie in den BYD-Büchern.

