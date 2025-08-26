BYD Aktie News: BYD am Donnerstagnachmittag mit Kursabschlägen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von BYD. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ OTC-Sitzung 1,1 Prozent auf 14,59 USD.

Die BYD-Aktie stand in der NASDAQ OTC-Sitzung um 15:52 Uhr 1,1 Prozent im Minus bei 14,59 USD. Zwischenzeitlich weitete die BYD-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 14,42 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 14,60 USD. Bisher wurden via NASDAQ OTC 61.002 BYD-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 20,50 USD markierte der Titel am 24.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 40,53 Prozent über dem aktuellen Kurs der BYD-Aktie. Am 30.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,25 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die BYD-Aktie mit einem Verlust von 36,60 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,93 CNY, nach 1,45 HKD im Jahr 2024.

Am 26.04.2025 hat BYD die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,11 HKD. Im Vorjahresviertel hatte BYD 0,57 HKD je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BYD im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 33,71 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 178,65 Mrd. HKD. Im Vorjahresviertel waren 133,60 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 30.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte BYD möglicherweise am 31.08.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 5,86 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

