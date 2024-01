BYD Aktie News: BYD büßt am Mittag ein

BYD im Fokus

Die Aktie von BYD gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BYD nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 3,2 Prozent auf 22,03 EUR.

Um 12:03 Uhr rutschte die BYD-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 3,2 Prozent auf 22,03 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die BYD-Aktie bis auf 21,68 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 21,85 EUR. Der Tagesumsatz der BYD-Aktie belief sich zuletzt auf 818.587 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 31.07.2023 bei 32,65 EUR. Mit einem Zuwachs von 48,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 29.01.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 21,68 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,59 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte BYD am 30.10.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,58 CNY gegenüber 1,97 CNY im Vorjahresquartal. BYD hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 162.150,70 CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 38,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 117.080,60 CNY erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.03.2024 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 26.03.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 10,75 CNY je BYD-Aktie.

