BYD Aktie News: Anleger schicken BYD am Montagmittag ins Plus

Die BYD-Aktie stand in der NASDAQ OTC-Sitzung um 23:20 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 29,83 USD. In der Spitze gewann die BYD-Aktie bis auf 31,07 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 29,85 USD. Der Tagesumsatz der BYD-Aktie belief sich zuletzt auf 121.722 Aktien.

Am 29.06.2022 erreichte der Anteilsschein mit 43,61 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BYD-Aktie 46,20 Prozent zulegen. Am 26.11.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 21,29 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,63 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

BYD veröffentlichte am 27.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 1,42 CNY. Im letzten Jahr hatte BYD einen Gewinn von 0,28 CNY je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 120.173,61 CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 66.825,19 CNY umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 30.08.2023 dürfte BYD Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 8,75 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Warren Buffett: Rennen auf dem E-Auto-Markt dürfte keinen klaren Sieger hervorbringen

Bottom-Up-EV-Trend: BYD bringt Billig-Modell für unter 11.000 US-Dollar auf den Markt

Tesla hebt Preise in mehreren Ländern an - Trendwende bei NASDAQ-Titel Tesla?

