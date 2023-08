BYD Aktie News: BYD präsentiert sich am Dienstagnachmittag stärker

So bewegt sich BYD

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von BYD. Die BYD-Aktie stand in der NASDAQ OTC-Sitzung zuletzt 3,8 Prozent im Plus bei 30,58 USD.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von BYD zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ OTC-Sitzung um 3,8 Prozent auf 30,58 USD. Die BYD-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 31,00 USD. Bei 30,05 USD startete der Titel in den NASDAQ OTC-Handelstag. Von der BYD-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 14.604 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 36,27 USD. Dieser Kurs wurde am 01.08.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BYD-Aktie 18,63 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 26.11.2022 auf bis zu 21,29 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BYD-Aktie derzeit noch 30,37 Prozent Luft nach unten.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BYD am 28.04.2023. Es stand ein EPS von 1,42 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BYD noch ein Gewinn pro Aktie von 0,28 CNY in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 79,83 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 120.173,61 CNY, während im Vorjahreszeitraum 66.825,19 CNY ausgewiesen worden waren.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von BYD wird am 01.11.2023 gerechnet.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 9,14 CNY je BYD-Aktie.

