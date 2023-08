BYD Aktie News: BYD am Dienstagvormittag stärker

BYD im Fokus

Die Aktie von BYD gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von BYD legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 3,2 Prozent auf 28,12 EUR.

Die BYD-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 09:21 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,2 Prozent auf 28,12 EUR. Den Tageshöchststand markierte die BYD-Aktie bei 28,29 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 28,15 EUR. Zuletzt wechselten 114.516 BYD-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 30.08.2022 auf bis zu 34,98 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der BYD-Aktie ist somit 24,40 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 20,61 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.11.2022). Das 52-Wochen-Tief könnte die BYD-Aktie mit einem Verlust von 26,69 Prozent wieder erreichen.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BYD am 28.04.2023. Es stand ein EPS von 1,42 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BYD noch ein Gewinn pro Aktie von 0,28 CNY in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 79,83 Prozent auf 120.173,61 CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 66.825,19 CNY in den Büchern gestanden.

BYD dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 01.11.2023 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BYD-Aktie in Höhe von 9,09 CNY im Jahr 2023 aus.

