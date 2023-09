BYD Aktie News: BYD am Mittag im Plus

Aktienentwicklung

Die Aktie von BYD gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die BYD-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 2,5 Prozent auf 29,33 EUR zu.

Die BYD-Aktie konnte um 12:03 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,5 Prozent auf 29,33 EUR. In der Spitze legte die BYD-Aktie bis auf 29,40 EUR zu. Mit einem Wert von 29,15 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten BYD-Aktien beläuft sich auf 51.180 Stück.

Am 31.07.2023 markierte das Papier bei 32,65 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,32 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 20,61 EUR. Dieser Wert wurde am 25.11.2022 erreicht. Derzeit notiert die BYD-Aktie damit 42,29 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BYD am 28.04.2023. Das EPS wurde auf 1,42 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BYD 0,28 CNY je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BYD im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 79,83 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 120.173,61 CNY. Im Vorjahresviertel waren 66.825,19 CNY in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.11.2023 erfolgen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass BYD ein EPS in Höhe von 9,17 CNY in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BYD-Aktie

NASDAQ-Titel Tesla unter Druck: Offenbar auch Tesla und BMW von EU-Beihilfeuntersuchung gegen China betroffen

Greift Mercedes für Tesla Model 3-Konkurrent auf BYD-Batterien zurück?

NASDAQ-Titel Lucid-Aktie: Tesla-Konkurrent Lucid denkt über Markteintritt in China nach