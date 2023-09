BYD Aktie News: BYD zeigt sich am Freitagnachmittag freundlich

Aktienkurs aktuell

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von BYD. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ OTC-Sitzung 1,9 Prozent auf 30,66 USD zu.

Im NASDAQ OTC-Handel gewannen die BYD-Papiere um 15:47 Uhr 1,9 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die BYD-Aktie bei 30,95 USD. Bei 30,95 USD startete der Titel in den NASDAQ OTC-Handelstag. Im NASDAQ OTC-Handel wechselten bis jetzt 6.872 BYD-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 36,27 USD. Dieser Kurs wurde am 01.08.2023 erreicht. 18,30 Prozent Plus fehlen der BYD-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 26.11.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 21,29 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die BYD-Aktie mit einem Verlust von 30,56 Prozent wieder erreichen.

Am 28.04.2023 hat BYD die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,42 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BYD ein EPS von 0,28 CNY je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BYD in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 79,83 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 120.173,61 CNY im Vergleich zu 66.825,19 CNY im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte BYD am 01.11.2023 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BYD-Aktie in Höhe von 9,17 CNY im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BYD-Aktie

NASDAQ-Titel Tesla unter Druck: Offenbar auch Tesla und BMW von EU-Beihilfeuntersuchung gegen China betroffen

Greift Mercedes für Tesla Model 3-Konkurrent auf BYD-Batterien zurück?

NASDAQ-Titel Lucid-Aktie: Tesla-Konkurrent Lucid denkt über Markteintritt in China nach