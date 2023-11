BYD Aktie News: BYD gibt am Mittwochvormittag ab

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von BYD. Die BYD-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 3,9 Prozent auf 24,79 EUR abwärts.

Die BYD-Aktie wies um 09:21 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 3,9 Prozent auf 24,79 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der BYD-Aktie ging bis auf 24,31 EUR. Bei 24,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 262.452 BYD-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 32,65 EUR erreichte der Titel am 31.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch. 31,69 Prozent Plus fehlen der BYD-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 22,00 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BYD-Aktie 11,25 Prozent sinken.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BYD am 30.10.2023. Es stand ein EPS von 3,58 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BYD noch ein Gewinn pro Aktie von 1,97 CNY in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat BYD 162.150,70 CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 38,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 117.080,60 CNY erwirtschaftet worden.

BYD wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 26.03.2024 vorlegen.

In der BYD-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 10,41 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BYD-Aktie

So will Tesla-Konkurrent BYD den thailändischen Automarkt durchdringen - und damit Toyota den Rang ablaufen

Auf der Überholspur: Trotz schrumpfender Gewinne ist NASDAQ-Titel Tesla der Konkurrenz noch immer voraus

Porsche, BYD & Co. mit höherer System-Spannung bei Elektroautos - zieht Tesla bald nach?