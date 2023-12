BYD Aktie News: BYD am Freitagmittag mit stabiler Tendenz

Aktie im Fokus

Die Aktie von BYD zeigt sich am Freitagmittag ohne große Bewegung. Mit einem Wert von 24,95 EUR bewegte sich die BYD-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Bei der BYD-Aktie ließ sich um 12:03 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im Tradegate-Handel hat das Papier einen Wert von 24,95 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die BYD-Aktie bei 25,05 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die BYD-Aktie bis auf 24,80 EUR. Bei 24,89 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 218.648 BYD-Aktien.

Am 31.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 32,65 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BYD-Aktie 30,84 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.12.2022 bei 22,76 EUR. Mit einem Kursverlust von 8,78 Prozent würde die BYD-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

BYD gewährte am 30.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,58 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,97 CNY erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 38,49 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 162.150,70 CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 117.080,60 CNY in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.03.2024 veröffentlicht.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 10,68 CNY je BYD-Aktie.

Tesla-Rivale BYD setzt auf globale Expansion: BYD launcht sein Seal-Modell in Mexiko

BYD-Aktie freundlich: BYD baut erstes europäisches Werk in Ungarn

Elektroautos, Solarprodukte & Co.: USA prüfen wohl höhere Zölle auf Waren aus China