BYD Aktie News: BYD gewinnt am Vormittag an Fahrt

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von BYD. Zuletzt konnte die Aktie von BYD zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ OTC-Sitzung um 3,7 Prozent auf 27,61 USD.

Die BYD-Aktie notierte im NASDAQ OTC-Handel um 23:20 Uhr in Grün und gewann 3,7 Prozent auf 27,61 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BYD-Aktie bisher bei 28,20 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 26,35 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 209.144 BYD-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.08.2023 bei 36,27 USD. 31,37 Prozent Plus fehlen der BYD-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.12.2022 (23,91 USD). Das 52-Wochen-Tief könnte die BYD-Aktie mit einem Verlust von 13,40 Prozent wieder erreichen.

Am 30.10.2023 hat BYD die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 3,58 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BYD 1,97 CNY je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 38,49 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 162.150,70 CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 117.080,60 CNY in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 26.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der BYD-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 10,68 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

