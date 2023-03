BYD Aktie News: BYD zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Das Papier von BYD konnte um 15:51 Uhr klettern und stieg im NASDAQ OTC-Handel um 4,0 Prozent auf 29,30 USD. Die BYD-Aktie legte bis auf 29,35 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 28,50 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten BYD-Aktien beläuft sich auf 11.257 Stück.

Bei einem Wert von 43,61 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.06.2022). Mit einem Zuwachs von 32,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 26.11.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 21,29 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 37,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte BYD am 31.10.2022. BYD hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,97 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,44 CNY je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 117.080,60 CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 115,59 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BYD einen Umsatz von 54.306,96 CNY eingefahren.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 26.04.2023 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BYD einen Gewinn von 8,79 CNY je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

