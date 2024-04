BYD Aktie News: BYD büßt am Dienstagnachmittag ein

So bewegt sich BYD

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von BYD. Die BYD-Aktie stand in der NASDAQ OTC-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 27,53 USD.

Der BYD-Aktie ging im NASDAQ OTC-Handel die Puste aus. Um 15:48 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 27,53 USD. Das Tagestief markierte die BYD-Aktie bei 27,10 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 27,50 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ OTC-Volumen auf 11.943 BYD-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (36,27 USD) erklomm das Papier am 01.08.2023. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 31,77 Prozent hinzugewinnen. Bei 21,80 USD fiel das Papier am 01.02.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 20,80 Prozent würde die BYD-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten BYD-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,34 HKD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,89 CNY aus.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte BYD am 26.03.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,23 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,63 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 191,54 Mrd. HKD gegenüber 135,10 Mrd. HKD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

BYD wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 26.08.2024 vorlegen.

