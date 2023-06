BYD Aktie News: BYD macht am Freitagmittag Boden gut

Kursverlauf

Die Aktie von BYD zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die BYD-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 29,52 EUR.

Um 12:01 Uhr wies die BYD-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 29,52 EUR nach oben. Den Tageshöchststand markierte die BYD-Aktie bei 29,65 EUR. Bei 29,14 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Bisher wurden via Tradegate 56.125 BYD-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 41,75 EUR erreichte der Titel am 08.07.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 41,43 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 25.11.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 20,61 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,18 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 27.04.2023 lud BYD zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Das EPS lag bei 1,42 CNY. Im letzten Jahr hatte BYD einen Gewinn von 0,28 CNY je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 120.173,61 CNY – das entspricht einem Zuwachs von 79,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 66.825,19 CNY erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 30.08.2023 dürfte BYD Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren.

Den erwarteten Gewinn je BYD-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 8,80 CNY fest.

Redaktion finanzen.net

