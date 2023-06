BYD Aktie News: BYD tendiert am Freitagvormittag tiefer

BYD im Blick

Die Aktie von BYD gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der BYD-Aktie ging im NASDAQ OTC-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,4 Prozent auf 31,37 USD.

Die BYD-Aktie notierte im NASDAQ OTC-Handel um 23:20 Uhr mit Abschlägen von 2,4 Prozent bei 31,37 USD. In der Spitze fiel die BYD-Aktie bis auf 31,23 USD. Bei 31,59 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 47.158 BYD-Aktien den Besitzer.

Bei 42,49 USD markierte der Titel am 08.07.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BYD-Aktie mit einem Kursplus von 35,45 Prozent wieder erreichen. Am 26.11.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 21,29 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,13 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BYD am 27.04.2023. Das EPS wurde auf 1,42 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,28 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 120.173,61 CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte BYD 66.825,19 CNY umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte BYD am 30.08.2023 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BYD einen Gewinn von 8,80 CNY je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

