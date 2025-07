BYD Aktie News: BYD am Mittwochnachmittag verlustreich

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von BYD. Das Papier von BYD gab in der NASDAQ OTC-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 4,8 Prozent auf 15,46 USD abwärts.

Die BYD-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ OTC-Handel ging es um 4,8 Prozent auf 15,46 USD abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BYD-Aktie bisher bei 15,46 USD. Bei 16,20 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ OTC-Handel. Zuletzt wurden via NASDAQ OTC 248.434 BYD-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (20,50 USD) erklomm das Papier am 24.05.2025. Gewinne von 32,62 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,52 USD. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 44,87 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,63 CNY, nach 1,45 HKD im Jahr 2024.

BYD veröffentlichte am 26.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,11 HKD. Im Vorjahresviertel hatte BYD 0,57 HKD je Aktie erwirtschaftet. BYD hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 178,65 Mrd. HKD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 33,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 133,60 Mrd. HKD erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte BYD am 27.08.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 31.08.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,69 CNY je BYD-Aktie belaufen.

