BYD Aktie News: BYD am Mittwochmittag höher

BYD im Blick

Die Aktie von BYD gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von BYD zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 1,0 Prozent auf 28,70 EUR.

Die BYD-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 12:02 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 28,70 EUR. Die BYD-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 29,19 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 29,06 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 146.958 BYD-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (33,65 EUR) erklomm das Papier am 31.08.2022. Derzeit notiert die BYD-Aktie damit 14,73 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 25.11.2022 gab der Anteilsschein bis auf 20,61 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,18 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte BYD am 28.04.2023 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,42 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,28 CNY je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 120.173,61 CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 66.825,19 CNY umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 01.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten taxieren den BYD-Gewinn für das Jahr 2023 auf 9,13 CNY je Aktie.

Redaktion finanzen.net

