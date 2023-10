BYD Aktie News: BYD am Montagvormittag im Minusbereich

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von BYD gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von BYD befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ OTC-Handel 0,3 Prozent auf 30,90 USD ab.

Die BYD-Aktie notierte um 23:20 Uhr im NASDAQ OTC-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 30,90 USD. In der Spitze fiel die BYD-Aktie bis auf 30,90 USD. Bei 32,42 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via NASDAQ OTC 23.115 BYD-Aktien umgesetzt.

Am 01.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 36,27 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 17,38 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.11.2022 bei 21,29 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BYD-Aktie 31,10 Prozent sinken.

BYD ließ sich am 28.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. BYD hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,42 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,28 CNY je Aktie gewesen. Umsatzseitig wurden 120.173,61 CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte BYD 66.825,19 CNY umgesetzt.

BYD dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 26.03.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem BYD-Gewinn in Höhe von 9,92 CNY je Aktie aus.

