BYD Aktie News: BYD am Donnerstagmittag mit Verlusten

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von BYD. Die Aktionäre schickten das Papier von BYD nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 24,69 EUR.

Die BYD-Aktie gab im Tradegate-Handel um 12:03 Uhr um 0,9 Prozent auf 24,69 EUR nach. Die größten Abgaben verzeichnete die BYD-Aktie bis auf 24,26 EUR. Bei 24,33 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via Tradegate 260.192 BYD-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.07.2023 bei 32,65 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 32,25 Prozent hinzugewinnen. Am 27.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 22,67 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BYD-Aktie 8,18 Prozent sinken.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte BYD am 30.10.2023 vor. In Sachen EPS wurden 3,58 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BYD 1,97 CNY je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat BYD 162.150,70 CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 38,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 117.080,60 CNY erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von BYD wird am 26.03.2024 gerechnet.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 10,41 CNY je BYD-Aktie.

