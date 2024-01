BYD Aktie News: BYD am Vormittag mit Abschlägen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von BYD. Die BYD-Aktie notierte im NASDAQ OTC-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,3 Prozent bei 22,80 USD.

Die BYD-Aktie notierte um 23:20 Uhr im NASDAQ OTC-Handel in Rot und verlor 2,3 Prozent auf 22,80 USD. Bei 22,60 USD markierte die BYD-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum NASDAQ OTC-Handelsstart notierte das Papier bei 23,34 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ OTC 607.314 BYD-Aktien umgesetzt.

Am 01.08.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 36,27 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 59,08 Prozent hinzugewinnen. Am 30.01.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 22,60 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BYD-Aktie derzeit noch 0,88 Prozent Luft nach unten.

Am 30.10.2023 lud BYD zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Das EPS wurde auf 3,58 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BYD 1,97 CNY je Aktie verdient. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 38,49 Prozent auf 162.150,70 CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 117.080,60 CNY in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.03.2024 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von BYD rechnen Experten am 26.03.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BYD einen Gewinn von 10,65 CNY je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

