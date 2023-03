BYD Aktie News: BYD reagiert am Freitagnachmittag positiv

Um 15:51 Uhr konnte die Aktie von BYD zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ OTC-Sitzung um 0,3 Prozent auf 29,34 USD. Die BYD-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 29,55 USD. Mit einem Wert von 29,55 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im NASDAQ OTC-Handel wechselten bis jetzt 47.379 BYD-Aktien den Besitzer.

Am 29.06.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 43,61 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 32,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 21,29 USD erreichte der Anteilsschein am 26.11.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 37,81 Prozent.

BYD gewährte am 31.10.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,97 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,44 CNY je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat BYD 117.080,60 CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 115,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 54.306,96 CNY erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2023 wird am 26.04.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BYD-Aktie in Höhe von 8,73 CNY im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BYD-Aktie

Tesla-Konkurrent BYD mit Zahlen: Kräftiger Gewinn- und Umsatzsprung - BYD-Aktie zieht an

BYD-Aktie: Geringere Nachfrage? Tesla-Konkurrent BYD reduziert Schichten in zwei China-Werken

Aktien von Apple-Zulieferern: Wer an den iPhone-Erfolg glaubt, muss nicht direkt in Apple-Aktien investieren

Ausgewählte Hebelprodukte auf BYD Co. Ltd. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BYD Co. Ltd. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BYD Co. Ltd.

Bildquellen: Philip Lange / Shutterstock.com