BYD Aktie News: BYD am Mittag mit Aufschlag

Das Papier von BYD konnte um 12:03 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 1,5 Prozent auf 28,20 EUR. Bei 28,25 EUR erreichte die BYD-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 27,69 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 51.585 BYD-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 41,75 EUR erreichte der Titel am 08.07.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die BYD-Aktie damit 32,46 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 20,61 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BYD-Aktie 26,91 Prozent sinken.

BYD ließ sich am 27.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,42 CNY. Im Vorjahresviertel hatte BYD 0,28 CNY je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 120.173,61 CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 79,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 66.825,19 CNY in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 30.08.2023 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 8,75 CNY je Aktie in den BYD-Büchern.

Warren Buffett: Rennen auf dem E-Auto-Markt dürfte keinen klaren Sieger hervorbringen

Bottom-Up-EV-Trend: BYD bringt Billig-Modell für unter 11.000 US-Dollar auf den Markt

Tesla hebt Preise in mehreren Ländern an - Trendwende bei NASDAQ-Titel Tesla?

