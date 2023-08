BYD Aktie News: BYD am Donnerstagmittag mit KursVerlusten

So entwickelt sich BYD

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von BYD. Die BYD-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 1,2 Prozent auf 28,75 EUR ab.

Das Papier von BYD befand sich um 12:01 Uhr im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 1,2 Prozent auf 28,75 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte BYD-Aktie bei 28,53 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 28,99 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 55.038 BYD-Aktien den Besitzer.

Am 31.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 32,65 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,55 Prozent könnte die BYD-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.11.2022 bei 20,61 EUR. Abschläge von 28,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 28.04.2023 hat BYD in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,42 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,28 CNY erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 120.173,61 CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 79,83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BYD einen Umsatz von 66.825,19 CNY eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.11.2023 erfolgen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass BYD ein EPS in Höhe von 9,10 CNY in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BYD-Aktie

BYD-Aktie zieht letztlich an: Tesla-Konkurrent BYD verzeichnet satten Gewinnsprung

BYD-Aktie im Plus: BYD schließt Milliardendeal mit Apple-Zulieferer Jabil Circuit ab - Gewinn fällt deutlich höher aus - Jabil Circuit-Aktie via NYSE deutlich höher

NASDAQ-Titel Tesla-Aktie: Tesla senkt in China erneut die Preise