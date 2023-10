BYD Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von BYD

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von BYD. Das Papier von BYD befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ OTC-Handel 3,2 Prozent auf 30,40 USD ab.

Der BYD-Aktie ging im NASDAQ OTC-Handel die Puste aus. Um 15:49 Uhr verlor das Papier 3,2 Prozent auf 30,40 USD. Die BYD-Aktie sank bis auf 30,33 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 31,35 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ OTC 26.535 BYD-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.08.2023 bei 36,27 USD. 19,31 Prozent Plus fehlen der BYD-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 21,29 USD. Dieser Wert wurde am 26.11.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der BYD-Aktie liegt somit 42,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 28.04.2023 äußerte sich BYD zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,42 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BYD noch ein Gewinn pro Aktie von 0,28 CNY in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 120.173,61 CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 79,83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BYD einen Umsatz von 66.825,19 CNY eingefahren.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von BYD wird am 26.03.2024 gerechnet.

