BYD Aktie News: BYD am Dienstagvormittag tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von BYD. Die BYD-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 4,1 Prozent auf 28,79 EUR ab.

Die BYD-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:21 Uhr 4,1 Prozent im Minus bei 28,79 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BYD-Aktie bisher bei 28,55 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 28,74 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 60.213 BYD-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 32,65 EUR. Dieser Kurs wurde am 31.07.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,41 Prozent. Am 25.11.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 20,61 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 28,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 28.04.2023 legte BYD die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,42 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,28 CNY je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat BYD mit einem Umsatz von insgesamt 120.173,61 CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 66.825,19 CNY erwirtschaftet worden waren, um 79,83 Prozent gesteigert.

Am 26.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 10,08 CNY je BYD-Aktie.

