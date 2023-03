BYD-Aktie: Nachfrageschwäche? Tesla-Konkurrent BYD reduziert Schichten in zwei China-Fabriken

Weiter zum vollständigen Artikel bei "finanzen.ch"

In China hat der Elektroautobauer Tesla mit BYD einen starken Konkurrenten, der in punkto Verkaufszahlen zuletzt vorne lag. Doch nun mehren sich die Zeichen, dass auch BYD unter einer nachlassenden Nachfrage leidet. So hat das chinesische Unternehmen die Arbeiter in zwei seiner Werke angewiesen, weniger zu tun.