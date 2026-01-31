Byggmastare Anders J Ahlstrom B stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
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Byggmastare Anders J Ahlstrom B hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 24.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 2,53 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Byggmastare Anders J Ahlstrom B 5,92 SEK je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 98,68 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 0,1 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum waren 4,6 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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