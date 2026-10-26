Byggmastare Anders J Ahlstrom B zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
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Byggmastare Anders J Ahlstrom B äußerte sich am 23.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Byggmastare Anders J Ahlstrom B vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 1,82 SEK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -3,290 SEK je Aktie erwirtschaftet.
Redaktion finanzen.net
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