Byrna Technologies gewährte Anlegern Blick in die Bücher

11.07.26 06:35 Uhr

Byrna Technologies gab am 09.07.2026 die Zahlen für das am 31.05.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,44 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 42,49 Prozent auf 16,4 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 28,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net