DAX 25.067 -0,2%ESt50 6.270 -0,2%MSCI World 4.868 +0,3%Top 10 Crypto 8,39 +2,5%Nas 26.282 +0,3%Bitcoin 56.183 +0,1%Euro 1,1415 ±0,0%Öl 76,0 +0,1%Gold 4.111 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Byrna Technologies gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Werte in diesem Artikel
Aktien
Byrna Technologies Inc Registered Shs
3.12 EUR -2.33 EUR -42.75 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Byrna Technologies gab am 09.07.2026 die Zahlen für das am 31.05.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,44 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 42,49 Prozent auf 16,4 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 28,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Byrna Technologies Aktie News

Werbung

Byrna Technologies Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Byrna Technologies nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.