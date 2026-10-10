Byrna Technologies veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

10.10.26 06:35 Uhr

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 45,71 Prozent zurück. Hier wurden 15,3 Millionen USD gegenüber 28,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,13 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Byrna Technologies ein EPS von 0,090 USD in den Büchern gestanden.

Byrna Technologies präsentierte am 08.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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