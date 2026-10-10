Byrna Technologies veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
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Byrna Technologies präsentierte am 08.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,13 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Byrna Technologies ein EPS von 0,090 USD in den Büchern gestanden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 45,71 Prozent zurück. Hier wurden 15,3 Millionen USD gegenüber 28,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.net
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