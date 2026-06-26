Byzen Digital: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Byzen Digital ließ sich am 26.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Byzen Digital die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,010 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Byzen Digital ein Ergebnis je Aktie von -0,020 USD vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 0,13 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 43,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 0,23 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.net