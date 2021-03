C&A-Managerin wünscht sich mehr Teilzeit für junge Führungskräfte

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Die Europachefin des Modekaufhauses C&A, Giny Boer, wünscht sich auch auf Chefstühlen mehr Teilzeit-Stellen für junge Eltern. "Auch in Führungspositionen sollte nach der Geburt von Kindern Teilzeit möglich sein", sagte sie der "Rheinischen Post" (Samstag). Das wäre ein wichtiger Schritt für mehr Chancengleichkeit zwischen Frauen und Männern. "Ich finde es beispielsweise außerdem wichtig, dass es vor 9 und nach 17 Uhr keine Meetings gibt. Das ist übrigens auch gut für junge Väter", sagte die Mutter von erwachsenen Zwillingen in dem Interview zum Internationalen Frauentag an diesem Montag./mhe/DP/nas