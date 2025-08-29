C3ai Aktie News: C3ai präsentiert sich am Dienstagnachmittag fester

C3ai im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von C3ai. Die C3ai-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 17,00 USD.

Das Papier von C3ai konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,5 Prozent auf 17,00 USD. Die C3ai-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 17,00 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 16,54 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 264.696 C3ai-Aktien umgesetzt.

Am 11.12.2024 markierte das Papier bei 45,07 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die C3ai-Aktie damit 62,28 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.08.2025 bei 14,71 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,47 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte C3ai 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

C3ai gewährte am 28.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.04.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -0,60 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,59 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 25,56 Prozent auf 108,72 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 86,59 Mio. USD in den Büchern gestanden.

C3ai wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 03.09.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q1 2027-Bilanz von C3ai rechnen Experten am 09.09.2026.

Laut Analysten dürfte C3ai im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,603 USD einfahren.

