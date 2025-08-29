C3ai Aktie News: C3ai verzeichnet am Dienstagabend Verluste

Blick auf C3ai-Kurs

Die Aktie von C3ai gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die C3ai-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 16,72 USD abwärts.

Die C3ai-Aktie musste um 20:08 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 16,72 USD. Das bisherige Tagestief markierte C3ai-Aktie bei 16,41 USD. Bei 16,54 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via New York 560.898 C3ai-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 11.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 45,07 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der C3ai-Aktie liegt somit 62,90 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 14,71 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.08.2025). Mit Abgaben von 12,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem C3ai seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Am 28.05.2025 hat C3ai in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.04.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,60 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das C3ai ein Ergebnis je Aktie von -0,59 USD vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat C3ai in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 25,56 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 108,72 Mio. USD im Vergleich zu 86,59 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird für den 03.09.2025 terminiert. Einen Blick in die Q1 2027-Bilanz können C3ai-Anleger Experten zufolge am 09.09.2026 werfen.

Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -0,603 USD je C3ai-Aktie.

