Kurs der C3ai

C3ai Aktie News: C3ai am Abend mit negativen Vorzeichen

04.09.25 20:25 Uhr
C3ai Aktie News: C3ai am Abend mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von C3ai. Die C3ai-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 4,6 Prozent bei 15,92 USD.

C3.ai Inc
Um 20:08 Uhr rutschte die C3ai-Aktie in der New York-Sitzung um 4,6 Prozent auf 15,92 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die C3ai-Aktie bisher bei 15,00 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 15,00 USD. Zuletzt wechselten 2.534.609 C3ai-Aktien den Besitzer.

Am 11.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 45,07 USD. Gewinne von 183,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 12.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 14,71 USD ab. Der aktuelle Kurs der C3ai-Aktie ist somit 7,60 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten C3ai-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 28.05.2025 hat C3ai die Kennzahlen zum am 30.04.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,60 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,59 USD je Aktie in den Büchern gestanden. C3ai hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 108,72 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 25,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 86,59 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 03.12.2025 dürfte die Q2 2026-Bilanz von C3ai veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q1 2027-Bilanz können C3ai-Anleger Experten zufolge am 09.09.2026 werfen.

Analysten gehen davon aus, dass C3ai 2026 einen Verlust in Höhe von -0,666 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

