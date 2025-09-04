C3ai Aktie News: Anleger schicken C3ai am Nachmittag auf rotes Terrain

Aktie im Fokus

Die Aktie von C3ai gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von C3ai nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 15,38 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für die C3ai-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 15,38 USD. Die C3ai-Aktie gab in der Spitze bis auf 15,38 USD nach. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 15,96 USD. Zuletzt wechselten 428.112 C3ai-Aktien den Besitzer.

Bei 45,07 USD markierte der Titel am 11.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die C3ai-Aktie mit einem Kursplus von 193,04 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.08.2025 bei 14,71 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,36 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal legte C3ai am 03.09.2025 vor. C3ai hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,86 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,50 USD je Aktie gewesen. Mit einem Umsatz von 70,26 Mio. USD, gegenüber 87,21 Mio. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 19,44 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 03.12.2025 terminiert. Experten kalkulieren am 09.09.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2027-Bilanz von C3ai.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -1,116 USD je C3ai-Aktie.

