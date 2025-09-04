C3ai Aktie News: C3ai am Abend schwächer

C3ai im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von C3ai. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 1,6 Prozent auf 15,22 USD.

Das Papier von C3ai gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:08 Uhr ging es um 1,6 Prozent auf 15,22 USD abwärts. Das Tagestief markierte die C3ai-Aktie bei 15,19 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 15,96 USD. Bisher wurden heute 1.169.613 C3ai-Aktien gehandelt.

Bei 45,07 USD markierte der Titel am 11.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 196,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 14,71 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.08.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 3,35 Prozent könnte die C3ai-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

C3ai-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 03.09.2025 lud C3ai zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2025 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,86 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte C3ai -0,50 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 70,26 Mio. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 19,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 87,21 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.12.2025 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2027-Bilanz auf den 09.09.2026.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -1,116 USD je Aktie in den C3ai-Büchern.

