C3ai Aktie News: C3ai tendiert am Dienstagabend auf rotem Terrain

So bewegt sich C3ai

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von C3ai. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 1,2 Prozent auf 15,56 USD.

Die C3ai-Aktie wies um 20:07 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 15,56 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die C3ai-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 15,43 USD aus. Bei 15,51 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 515.273 C3ai-Aktien.

Bei 45,07 USD markierte der Titel am 11.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der C3ai-Aktie ist somit 189,75 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 12.08.2025 auf bis zu 14,71 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die C3ai-Aktie damit 5,74 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 erhielten C3ai-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Am 03.09.2025 legte C3ai die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2025 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,86 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,50 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 19,44 Prozent auf 70,26 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 87,21 Mio. USD gelegen.

Am 03.12.2025 dürfte die Q2 2026-Bilanz von C3ai veröffentlicht werden.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass C3ai 2026 einen Verlust in Höhe von -1,247 USD ausweisen wird.

