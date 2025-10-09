C3ai Aktie News: C3ai fällt am Nachmittag

So entwickelt sich C3ai

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von C3ai. Die C3ai-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 1,3 Prozent auf 18,89 USD ab.

Das Papier von C3ai befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 1,3 Prozent auf 18,89 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die C3ai-Aktie bis auf 18,82 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 19,13 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 154.112 C3ai-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.12.2024 bei 45,07 USD. 138,59 Prozent Plus fehlen der C3ai-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 14,71 USD. Dieser Wert wurde am 12.08.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,13 Prozent unter dem aktuellen Kurs der C3ai-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für C3ai-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 03.09.2025 legte C3ai die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2025 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,86 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,50 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 19,44 Prozent auf 70,26 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 87,21 Mio. USD gelegen.

Voraussichtlich am 03.12.2025 dürfte C3ai Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren.

In der C3ai-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -1,246 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

