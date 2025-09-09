C3ai Aktie News: C3ai gibt am Mittwochabend ab

Kurs der C3ai

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von C3ai. Die C3ai-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,8 Prozent auf 15,61 USD nach.

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 15,61 USD. In der Spitze büßte die C3ai-Aktie bis auf 15,56 USD ein. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 15,80 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 361.124 C3ai-Aktien.

Am 11.12.2024 markierte das Papier bei 45,07 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die C3ai-Aktie somit 65,36 Prozent niedriger. Am 12.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 14,71 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 5,77 Prozent könnte die C3ai-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

C3ai-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 03.09.2025 hat C3ai in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,86 USD gegenüber -0,50 USD im Vorjahresquartal verkündet. Umsatzseitig standen 70,26 Mio. USD in den Büchern – ein Minus von 19,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem C3ai 87,21 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Am 03.12.2025 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --1,250 USD je C3ai-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur C3ai-Aktie

C3.ai-Aktie deutlich leichter: Umsatz sinkt - Weiter rote Zahlen geschrieben

Ausblick: C3.ai präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

-23 %: C3.ai-Aktie stürzt nach Vorlage vorläufiger Quartalszahlen ab