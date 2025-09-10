C3ai Aktie News: C3ai schiebt sich am Nachmittag vor

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von C3ai gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 15,78 USD zu.

Das Papier von C3ai legte um 15:53 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 1,1 Prozent auf 15,78 USD. Kurzfristig markierte die C3ai-Aktie bei 15,85 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 15,67 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 143.781 C3ai-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 45,07 USD. Dieser Kurs wurde am 11.12.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die C3ai-Aktie somit 64,99 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.08.2025 bei 14,71 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die C3ai-Aktie 7,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten C3ai-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

C3ai ließ sich am 03.09.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,86 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,50 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat C3ai 70,26 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 19,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 87,21 Mio. USD umgesetzt worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte C3ai am 03.12.2025 vorlegen.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -1,250 USD je C3ai-Aktie.

Redaktion finanzen.net

