C3ai Aktie News: C3ai tendiert am Nachmittag fester

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von C3ai. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 15,44 USD zu.

Die C3ai-Aktie konnte um 15:53 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 15,44 USD. Der Kurs der C3ai-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 15,60 USD zu. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 15,39 USD. Von der C3ai-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 124.157 Stück gehandelt.

Bei 45,07 USD markierte der Titel am 11.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 191,90 Prozent könnte die C3ai-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 14,71 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.08.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die C3ai-Aktie 4,96 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte C3ai 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal legte C3ai am 03.09.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,86 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,50 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 19,44 Prozent auf 70,26 Mio. USD. Im Vorjahresviertel hatte C3ai 87,21 Mio. USD umgesetzt.

Am 03.12.2025 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q2 2027-Finanzergebnisse von C3ai rechnen Experten am 09.12.2026.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -1,246 USD je C3ai-Aktie.

