C3ai Aktie News: C3ai verbilligt sich am Mittwochabend

Kurs der C3ai

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von C3ai. Die C3ai-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 3,8 Prozent auf 14,73 USD ab.

Die C3ai-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr 3,8 Prozent im Minus bei 14,73 USD. Zwischenzeitlich weitete die C3ai-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 14,66 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 15,39 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 665.462 C3ai-Aktien.

Am 11.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 45,07 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die C3ai-Aktie 205,97 Prozent zulegen. Am 12.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 14,66 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 0,48 Prozent würde die C3ai-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 erhielten C3ai-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte C3ai am 03.09.2025 vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,86 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das C3ai ein Ergebnis je Aktie von -0,50 USD vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 19,44 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 70,26 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 87,21 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte C3ai am 03.12.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der C3ai-Ergebnisse für Q2 2027 erwarten Experten am 09.12.2026.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem C3ai-Verlust in Höhe von -1,246 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur C3ai-Aktie

Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

C3.ai-Aktie deutlich leichter: Umsatz sinkt - Weiter rote Zahlen geschrieben

Ausblick: C3.ai präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel