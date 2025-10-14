C3ai Aktie News: C3ai am Dienstagabend in Rot

Blick auf C3ai-Kurs

Die Aktie von C3ai gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die C3ai-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 19,15 USD.

Die C3ai-Aktie notierte im New York-Handel um 20:07 Uhr mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 19,15 USD. Die C3ai-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 18,40 USD ab. Bei 18,88 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten C3ai-Aktien beläuft sich auf 765.015 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.12.2024 bei 45,07 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die C3ai-Aktie somit 57,51 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 14,71 USD am 12.08.2025. Der derzeitige Kurs der C3ai-Aktie liegt somit 30,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten C3ai-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

C3ai veröffentlichte am 03.09.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel. C3ai vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,86 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,50 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat C3ai in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 19,44 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 70,26 Mio. USD im Vergleich zu 87,21 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 03.12.2025 dürfte C3ai Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -1,246 USD je C3ai-Aktie in den Büchern stehen.

