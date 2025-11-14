C3ai Aktie News: C3ai am Nachmittag leichter

Blick auf C3ai-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von C3ai. Die C3ai-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 13,94 USD abwärts.

Die C3ai-Aktie notierte um 15:53 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 13,94 USD. Die C3ai-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 13,59 USD ab. Bei 13,65 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der C3ai-Aktie belief sich zuletzt auf 183.462 Aktien.

Bei 45,07 USD erreichte der Titel am 11.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 223,31 Prozent über dem aktuellen Kurs der C3ai-Aktie. Am 14.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 13,59 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die C3ai-Aktie 2,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025.

C3ai ließ sich am 03.09.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,86 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,50 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat C3ai in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 19,44 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 70,26 Mio. USD im Vergleich zu 87,21 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 03.12.2025 terminiert. Am 09.12.2026 wird C3ai schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2027 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -1,246 USD je C3ai-Aktie.

