C3ai Aktie News: C3ai verzeichnet am Nachmittag Verluste

19.09.25 16:10 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von C3ai. Die C3ai-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 17,90 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
C3.ai Inc
15,23 EUR -0,12 EUR -0,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die C3ai-Aktie musste um 15:53 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 17,90 USD. Im Tief verlor die C3ai-Aktie bis auf 17,77 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 18,02 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten C3ai-Aktien beläuft sich auf 352.066 Stück.

Am 11.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 45,07 USD. Mit einem Zuwachs von 151,79 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.08.2025 (14,71 USD). Das 52-Wochen-Tief könnte die C3ai-Aktie mit einem Verlust von 17,82 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten C3ai-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

C3ai gewährte am 03.09.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,86 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei C3ai ein EPS von -0,50 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 19,44 Prozent auf 70,26 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 87,21 Mio. USD gelegen.

Am 03.12.2025 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der C3ai-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -1,246 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

