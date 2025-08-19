DAX24.363 +0,3%ESt505.488 +0,5%Top 10 Crypto16,50 +5,3%Dow45.629 +1,9%Nas21.506 +1,9%Bitcoin99.621 +2,9%Euro1,1719 +1,0%Öl67,83 +0,2%Gold3.372 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 RENK RENK73 Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 Palantir A2QA4J Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11 Deutsche Bank 514000 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Powell sorgt für Kauflaune an den US-Börsen -- DAX geht fester ins Wochenende -- NVIDIA stoppt Zulieferer für H2O-KI-Chip in China -- Zoom, DroneShield, BYD, Novo Nordisk, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Trump: Intel stimmt Einstieg der US-Regierung zu Trump: Intel stimmt Einstieg der US-Regierung zu
So entwickeln sich Silberpreis, Erdgaspreis & Co. am Freitagabend am Rohstoffmarkt So entwickeln sich Silberpreis, Erdgaspreis & Co. am Freitagabend am Rohstoffmarkt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Mittwoch 18 Uhr live: So investierst Du mit ETFs erfolgreich in Aktien ohne schlaflose Nächte - Jetzt Plätze sichern!
Kursentwicklung

C3ai Aktie News: C3ai am Freitagabend gefragt

22.08.25 20:25 Uhr
C3ai Aktie News: C3ai am Freitagabend gefragt

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von C3ai. Das Papier von C3ai konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 2,9 Prozent auf 17,35 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
C3.ai Inc
14,85 EUR 0,30 EUR 2,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die C3ai-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,9 Prozent auf 17,35 USD. Die C3ai-Aktie legte bis auf 17,63 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 17,00 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 458.270 C3ai-Aktien umgesetzt.

Am 11.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 45,07 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 159,77 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der C3ai-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 14,71 USD am 12.08.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die C3ai-Aktie 17,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte C3ai am 28.05.2025. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,60 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,59 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 25,56 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 86,59 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 108,72 Mio. USD ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.09.2025 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2027-Bilanz auf den 09.09.2026.

Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -0,584 USD je C3ai-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur C3ai-Aktie

-23 %: C3.ai-Aktie stürzt nach Vorlage vorläufiger Quartalszahlen ab

C3.ai-Aktie hebt nach überzeugenden Zahlen ab - Erwartungen deutlich übertroffen

Ausblick: C3ai stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

In eigener Sache

Übrigens: C3.ai und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf C3.ai

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf C3.ai

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com

Nachrichten zu C3.ai Inc

DatumMeistgelesen
Wer­bung