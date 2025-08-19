C3ai Aktie News: C3ai am Freitagabend gefragt

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von C3ai. Das Papier von C3ai konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 2,9 Prozent auf 17,35 USD.

Die C3ai-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,9 Prozent auf 17,35 USD. Die C3ai-Aktie legte bis auf 17,63 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 17,00 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 458.270 C3ai-Aktien umgesetzt.

Am 11.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 45,07 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 159,77 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der C3ai-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 14,71 USD am 12.08.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die C3ai-Aktie 17,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte C3ai am 28.05.2025. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,60 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,59 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 25,56 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 86,59 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 108,72 Mio. USD ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.09.2025 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2027-Bilanz auf den 09.09.2026.

Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -0,584 USD je C3ai-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur C3ai-Aktie

-23 %: C3.ai-Aktie stürzt nach Vorlage vorläufiger Quartalszahlen ab

C3.ai-Aktie hebt nach überzeugenden Zahlen ab - Erwartungen deutlich übertroffen

Ausblick: C3ai stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor