C3ai Aktie News: C3ai steigt am Dienstagnachmittag

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von C3ai. Das Papier von C3ai legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 1,0 Prozent auf 18,69 USD.

Das Papier von C3ai konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 1,0 Prozent auf 18,69 USD. Die C3ai-Aktie legte bis auf 18,95 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 18,74 USD. Zuletzt wechselten 254.064 C3ai-Aktien den Besitzer.

Am 11.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 45,07 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 141,14 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der C3ai-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.08.2025 bei 14,71 USD. Mit Abgaben von 21,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte C3ai am 03.09.2025 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,86 USD gegenüber -0,50 USD im Vorjahresquartal verkündet. C3ai hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 70,26 Mio. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 19,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 87,21 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 03.12.2025 dürfte C3ai Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass C3ai 2026 einen Verlust in Höhe von -1,246 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur C3ai-Aktie

C3.ai-Aktie deutlich leichter: Umsatz sinkt - Weiter rote Zahlen geschrieben

Ausblick: C3.ai präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

-23 %: C3.ai-Aktie stürzt nach Vorlage vorläufiger Quartalszahlen ab