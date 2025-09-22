DAX23.638 +0,5%ESt505.482 +0,7%Top 10 Crypto15,55 -1,0%Dow46.560 +0,4%Nas22.737 -0,2%Bitcoin95.718 +0,2%Euro1,1796 ±-0,0%Öl67,88 +2,0%Gold3.778 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Plug Power A1JA81 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 Porsche vz. PAG911 Apple 865985 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y HENSOLDT HAG000 D-Wave Quantum A3DSV9 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
KI-Fantasie: DAX fester -- Wall Street uneins -- Berkshire Hathaway verkauft BYD-Anteile komplett -- CleanSpark erweitert Kreditlinie bei Coinbase -- D-Wave, Droneshield, NVIDIA, Plug Power im Fokus
Top News
NORMA-Aktie schwächer: Wassermanagement-Sparte in die USA wird verkauft NORMA-Aktie schwächer: Wassermanagement-Sparte in die USA wird verkauft
Disney-Aktie legt zu: Kimmel-Show kehrt zurück Disney-Aktie legt zu: Kimmel-Show kehrt zurück
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!
Notierung im Fokus

C3ai Aktie News: C3ai steigt am Dienstagnachmittag

23.09.25 16:10 Uhr
C3ai Aktie News: C3ai steigt am Dienstagnachmittag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von C3ai. Das Papier von C3ai legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 1,0 Prozent auf 18,69 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
C3.ai Inc
15,70 EUR -0,10 EUR -0,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von C3ai konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 1,0 Prozent auf 18,69 USD. Die C3ai-Aktie legte bis auf 18,95 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 18,74 USD. Zuletzt wechselten 254.064 C3ai-Aktien den Besitzer.

Am 11.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 45,07 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 141,14 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der C3ai-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.08.2025 bei 14,71 USD. Mit Abgaben von 21,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte C3ai am 03.09.2025 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,86 USD gegenüber -0,50 USD im Vorjahresquartal verkündet. C3ai hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 70,26 Mio. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 19,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 87,21 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 03.12.2025 dürfte C3ai Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass C3ai 2026 einen Verlust in Höhe von -1,246 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur C3ai-Aktie

C3.ai-Aktie deutlich leichter: Umsatz sinkt - Weiter rote Zahlen geschrieben

Ausblick: C3.ai präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

-23 %: C3.ai-Aktie stürzt nach Vorlage vorläufiger Quartalszahlen ab

In eigener Sache

Übrigens: C3.ai und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf C3.ai

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf C3.ai

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Jirsak / Shutterstock

Nachrichten zu C3.ai Inc

DatumMeistgelesen
Wer­bung